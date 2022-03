Tag 23: Die Lage am Abend : Selenskyj: Hunderte noch unter dem Theater in Mariupol

Mehr als drei Wochen dauert der Krieg in der Ukraine schon. Putin lobt seine Truppen in einer Live-Show. Wolodymyr Selenskyj liefert einen Lagebericht vom attackierten Theater in Mariupol.

Zwei Tage nach dem schweren Bombenangriff auf ein Theater in der belagerten ukrainischen Hafenstadt Mariupol sind nach Angaben von Selenskyj noch immer Hunderte Menschen unter den Trümmern begraben. Rund 1000 Menschen sollen sich dort aufgehalten haben. Am Donnerstag wurden 130 Menschen lebend aus dem Gebäude gerettet. Für den Angriff weisen sich Russl...

