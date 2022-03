Russland verdächtigt : Sicherheitslücke: Britischer Verteidigungsminister erhält Anruf von Hochstapler

Am Donnerstag schaffte es offenbar ein Hochstapler an den Hörer des britischen Verteidigungsministers. Die Regierung in London hat einen konkreten Verdacht.

Der britische Verteidigungsminister Ben Wallace ist offenbar Opfer eines Betrügers geworden. Der Minister berichtete am Donnerstag von einem Anrufer, der sich als der Premierminister der Ukraine, Denys Shmyhal, ausgab. Nachdem Wallace am Donnerstag über den Anruf berichtet hatte, twitterte auch die britische Innenministerin, Priti Patel, ihr sei Anfan...

