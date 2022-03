Mehrere Flugzeugabschüsse : Tausende fliehen aus Mariupol mit dem Auto – was in der Nacht im Ukraine-Krieg geschah

Die Kämpfe gingen in der Nacht zu Donnerstag weiter, die Flucht von Hunderttausenden auch. Der ukrainische Präsident fordert weitere Unterstützung: Was in den vergangenen Stunden geschah und was heute wichtig wird.

Nach drei Wochen Krieg, Flucht und Vert...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.