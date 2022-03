Neue Sanktionen gegen Russland : USA und Großbritannien schocken Putin mit Importstopp für Öl

Neue Sanktionen gegen Russland: Die USA udn Großbritannien boykottieren russisches Öl. Öl und Gasexporte waren bislang von den Strafmaßnahmen des Westens ausgeschlossen.

Als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine erlassen die USA ein Importverbot für Rohöl aus Russland. Das kündigte US-Präsident Joe Biden bei einem kurzfristig anberaumten Auftritt am Dienstag im Weißen Haus an. Auch Großbritannien will bis Ende dieses Jahres kein Öl mehr aus Russland importieren. Das teilte der britische Wirtschaft...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.