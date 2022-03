Ukraine : Vier Lehren, die Putin aus dem Syrien-Krieg zieht

Bomben auf Städte, Propaganda und das Spiel mit dem Westen: Putin agiert in der Ukraine wie zuvor im Syrien-Krieg. Er sollte aber auch eine vierte Lehre beherzigen.

Zerbombte Städte, Millionen Flüchtlinge und ein zynisches Kalkül des Machthabers: Elf Jahre nach Ausbruch des Konflikts in Syrien am 15. März 2011 erlebt die Welt in der Ukraine einen neuen Krieg, in dem Russland mit militärischer Übermacht die Bevölkerung zum Aufgeben zwingen will. Aus dem Krieg in Syrien, wo Staatschef Baschar al-Assad vom russischen...

