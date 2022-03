Ministerium hält sich bedeckt : Wegen Ukraine-Krieg: Mecklenburg-Vorpommern stellt Verkehrskameras offline

Der Krieg in der Ukraine hat weltweite Folgen. In Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel werden keine Livebilder mehr von Autobahnen im Netz übertragen. Ein Schutz vor Spionage?

Vor dem Hintergrund des Kriegs in der Ukraine werden derzeit keine Live-Bilder mehr von Autobahnen in Mecklenburg-Vorpommern im Internet veröffentlicht. Auf den bekannten Internetseiten wie die von der Verkehrsmanagement-Zentrale (VMZ) tauchen folgende Hinweise auf: „Aufgrund der aktuellen Entwicklungen in Europa haben sich die Betreiber entschlossen, ...

