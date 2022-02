Befürworter und Gegner Putins : Wie bewerten Menschen in Russland den Krieg gegen die Ukraine?

In der ganzen Welt demonstrieren Menschen gegen Putins Krieg gegen die Ukraine, auch in Russland selbst. Doch es gibt auch Menschen, die Putins Kriegsrhetorik teilen.

Es ist längst kein Geheimnis mehr, dass der russische Präsident Wladimir Putin die Pressefreiheit in der Russischen Föderation massiv eingeschränkt hat. So dürfen über den Krieg in der Ukraine Medien nur noch Informationen offizieller russischer Stellen veröffentlichen, wie unter anderem der „Tagesspiegel“ diesen Donnerstag berichtet hat. Das kommt ein...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.