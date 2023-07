Seit mehr als 16 Monaten befindet sich die Ukraine im Krieg mit Russland. Symbolfoto: dpa/AP/Alex Babenko up-down up-down Zwischen Erfolgen und Verlusten Kiew äußert sich zum bisherigen Verlauf der Gegenoffensive – was in der Nacht geschah Von dpa | 03.07.2023, 06:16 Uhr

Mit einer großflächig angelegten Gegenoffensive will sich die Ukraine im Krieg gegen Russland weiter Luft verschaffen. Doch wie erfolgreich ist das militärische Vorhaben bislang? Was in der Nacht geschah.