Raketenangriff auf Kramatorsk Kreml-Gegner Nawalny äußert sich zu Söldner-Aufstand – was in der Nacht geschah Von dpa | 28.06.2023, 06:15 Uhr

Der inhaftierte Kreml-Gegner Alexej Nawalny hat dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Hinblick auf den Söldneraufstand mangelnden Rückhalt in der Bevölkerung bescheinigt. Unterdessen erschüttert ein Raketenangriff die ostukrainische Stadt Kramatorsk. Das geschah in der Nacht.