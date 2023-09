Krieg in der Ukraine Schwere Angriffe auf ukrainische Hafenstadt Odessa – das geschah in der Nacht Von dpa | 25.09.2023, 05:23 Uhr | Update vor 18 Min. Ein Wohnhaus in Odessa wurde bei einem russischen Drohnenangriff beschädigt. Archivfoto: Nina Lyashonok/AP/dpa up-down up-down

Die ukrainische Hafenstadt Odessa ist in der Nacht unter Beschuss geraten, die Hafeninfrastruktur wurde dabei getroffen. In Russland wurden derweil Drohnenangriffe auf Grenzregionen gemeldet. Ein Überblick zum Geschehen in der Nacht und ein Ausblick auf den Tag.