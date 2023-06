Olaf Scholz kündigt Gespräche mit Wladimir Putin an. Foto: imago images/epd up-down up-down Ukraine-Krieg „Verhandeln ist okay“: Scholz will „demnächst“ wieder mit Putin reden Von dpa | 10.06.2023, 16:10 Uhr

Am Rande des Kirchentags in Nürnberg kündigte Olaf Scholz an, „demnächst“ mit Wladimir Putin sprechen zu wollen. Dabei unterstrich der Kanzler die Grundsätze seiner Politik.