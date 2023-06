Russlands Präsident Wladimir Putin hielt beim Internationalen Wirtschaftsforum eine Rede, die stellenweise Irritationen auslöste. Foto: dpa/Photo host Agency RIA Novosti/AP/Pavel Bednyakov up-down up-down Krem-Chef irritiert mit Rede Putin nennt Selenskyj „Schande für das jüdische Volk“ – das geschah in der Nacht Von dpa | 17.06.2023, 07:39 Uhr

Russlands Präsident Wladimir Putin hat in seiner Rede beim Internationalen Wirtschaftsforum gleich mit mehreren Aussagen irritiert. Unterdessen erklärte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, unter welchen Bedingungen er mit Moskau verhandeln wolle. Was in der Nacht geschah.