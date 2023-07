Kreml-Chef Wladimir Putin hat der russischen Söldnergruppe Wagner nach eigenen Angaben angeboten, weiter in der Ukraine zu kämpfen. Archivfoto: imago images/ZUMA Wire up-down up-down Trotz Aufstand der Gruppe Putin wollte Wagner-Söldner weiter in der Ukraine kämpfen lassen – das geschah in der Nacht Von dpa | 14.07.2023, 06:30 Uhr

Nach dem Aufstand der russischen Söldnergruppe Wagner, hatte Kreml-Chef Wladimir Putin nach eigenen Angaben deren Chef Jewgeni Prigoschin angeboten, dennoch weiter in der Ukraine zu kämpfen. Warum es nicht dazu gekommen ist und was außerdem in der vergangenen Nacht geschah.