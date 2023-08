Live Liveblog zum Ukraine-Krieg Vor Wahlen in Russland: Bekannter Beobachter inhaftiert Von dpa/AFP/red | 18.08.2023, 22:21 Uhr Grigori Melkonjanz, Co-Vorsitzender der angesehenen russischen Wahlbeobachtungs-Organisation Golos, muss vorübergehend in U-Haft. Foto: dpa/AP/Alexander Zemlianichenko up-down up-down

In wenigen Wochen finden in Russland vielerorts Wahlen statt. Nun wurde der Co-Vorsitzende der Wahlbeobachtungs-Organisation Golos in U-Haft gesteckt. Die Gruppe deckte in der Vergangenheit unter anderem Manipulation auf. Alle News zum Ukraine-Krieg im Liveblog.