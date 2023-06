Ukrainische Behörden hatten nach der Zerstörung des Kachowka-Damms die Evakuierung von rund 17.000 Menschen eingeleitet, auf der von Russland besetzten Seite sollten weitere 25.000 Anwohner fortgebracht werden. Foto: dpa/Ukraine‘s Presidential Office/AP/Uncredited up-down up-down Live Liveblog zum Ukraine-Krieg Wasserstand in Flutgebieten steigt nach Zerstörung des Kachowka-Damms weiter Von dpa/AFP/red | 07.06.2023, 08:40 Uhr | Update vor 14 Min.

Nach der Teilzerstörung des Kachowka-Staudamms im Süden der Ukraine ist am Mittwoch der Wasserstand in den flussabwärts des Damms gelegenen Flutgebieten am Ufer des Dnipro weiter angestiegen. Alle aktuellen News zum Ukraine-Krieg im Liveblog.