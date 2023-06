Wo sich Wagner-Chef Prigoschin aktuell aufhält, ist nicht bekannt. Archivfoto: IMGAO IMAGES/ZUMA Wire up-down up-down Aufenthaltsort unbekannt Wagner-Chef meldet sich erstmals zu Wort: Machtwechsel war nicht Ziel des Aufstandes Von dpa | 26.06.2023, 18:10 Uhr

Für ein paar Tage nach dem Aufstand in Moskau war es still um ihn, jetzt hat sich Wagner-Chef Prigoschin in einer Sprachnachricht zu Wort gemeldet: Seine Privatarmee habe nie den Plan gehabt, einen Machtwechsel in Moskau herbeizuführen.