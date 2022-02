Gaspreis und Inflation : Welche Folgen hat der Ukraine-Konflikt für die Verbraucher und die Wirtschaft?

Bereits seit längerer Zeit bereiten steigende Energiekosten vielen Menschen in Deutschland große Sorgen. Macht die Zuspitzung des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine Gas bald unbezahlbar? Was auf Verbraucher und Industrie nun zukommt: die wichtigsten Fragen und Antworten.

Der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine eskaliert und Deutschlands Verbraucher blicken besorgt gen Osten. Denn was sich dort abspielt, hat Auswirkungen auf die heimische Wirtschaft und könnte die ohnehin schon hohen Energiepreise weiter anheizen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck sagte am Dienstag: „Ich nehme an, wir werden jetzt kurzfrist...

