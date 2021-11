Wer absahnt und wer leer ausgeht : 13.Gehalt: Diese Merkmale erhöhen Ihre Chancen auf Weihnachtsgeld

Der wichtigste Garant für das Weihnachtsgeld ist und bleibt der Tarifvertrag. Doch es gibt noch weitere Merkmale, die die Wahrscheinlichkeit auf die Sonderzahlung am Jahresende erhöhen.

Schwerin | Es ist eine schöne, vorgezogene Bescherung: Gut die Hälfte aller Arbeitnehmer in Deutschland darf sich in diesem Jahr über Weihnachtsgeld freuen. Dabei handelt es sich um eine Sonderzahlung der Unternehmen an die Mitarbeitenden. Einen automatischen Anspruch darauf gibt es in Deutschland allerdings nicht. Während also manche Beschäftigte mit der Sonder...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.