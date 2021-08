Flugzeugbauer : Airbus liefert im Juli weniger Flugzeuge aus

Die Pandemie wirkt sich enorm auf die Luftbranche aus. Im Juli sind die Zahlen der Flugzeugverkäufe bei Airbus deutlich gesunken. Die Pläne für die kommenden Jahren bleiben dennoch optimistisch.

Toulouse | Der Flugzeugbauer Airbus hat im Juli erneut deutlich weniger Jets an seine Kunden übergeben. Mit 47 Maschinen lag die Zahl der Auslieferungen deutlich unter den 77 Stück vom Juni, wie das Unternehmen in Toulouse mitteilte. Zwar holte der Konzern trotz der Corona-Krise Bestellungen über zwei Verkehrsflugzeuge herein, allerdings wurden Aufträge im Um...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.