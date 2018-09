Nach Apple zweites Unternehmen : Amazon knackt Eine-Billion-Dollar-Marke an der Börse

Der Kurs der Aktie des Onlinehändlers steigt seit Längerem steil an – nun zieht Amazon mit Apple gleich.

von Lorena Dreusicke

04. September 2018, 17:55 Uhr

New York | Amazon hat als zweites Unternehmen überhaupt die Billion-Dollar-Marke geknackt. Am Dienstag kletterte der Kurs der Amazon-Aktie an der Wallstreet in New York auf über 2050 Dollar pro Stück. Damit war das Unternehmen insgesamt eine Billion Dollar wert. Der US-Internetkonzern Apple hatte die symbolische Marke erst Anfang August übersprungen.

Mehr in Kürze