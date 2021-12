Künast: Bio-Mindestquote für Kantinen : Ampel will 30 Prozent Bio-Landwirtschaft - wie soll das gelingen?

Die Ampel-Koalition will die Öko-Landwirtschaft in Deutschland bis 2030 massiv ausbauen. 30 Prozent Bio-Anbau haben die Parteien in ihren Koalitionsvertrag geschrieben. Ist das überhaupt realistisch?

Berlin | Das Ziel ist klar benannt und lässt wenig Spielraum für Interpretationen: „Wir wollen 30 Prozent Ökolandbau bis zum Jahr 2030 erreichen“, haben SPD, Grüne und FDP in ihren Koalitionsvertrag geschrieben. Der Arbeitsauftrag für den angehenden Agrarminister Cem Özdemir lautet also, einen nie dagewesenen Bio-Boom in Deutschland auszulösen. Zwar wächst ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.