Börse in Frankfurt : Anleger bleiben nach Kursverlusten vorsichtig

Der deutsche Aktienmarkt bleibt nach den jüngsten Kursverlusten unter Druck.

Frankfurt/Main | Der Leitindex Dax fiel im frühen Handel am Freitag um 0,64 Prozent auf 15.664,70 Punkte. Hinweise der US-Notenbank auf eine geldpolitische Straffung womöglich noch in diesem Jahr hatten den Dax am Donnerstag um zeitweise mehr als zwei Prozent auf das tiefste Niveau seit Anfang August absacken lassen. Zudem gibt es angesichts der Ausbreitung der Del...

