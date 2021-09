Wirtschaftspolitik : Arbeitgeberpräsident fordert grundlegende Reformen

Der Arbeitgeberpräsident will einen „Mentalitätswechsel“ in Deutschland - Motto: „Weniger Zettel, mehr Wirtschaft“. Was ihm alles ein Dorn im Auge ist.

Berlin | Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger hat grundlegende Reformen in Deutschland gefordert. Er nannte gegenüber der Deutschen Presse-Agentur etwa die Steuer- und Sozialpolitik. Außerdem müssten Baugenehmigungen beschleunigt werden. In vielen Bereichen sei ein „Mentalitätswechsel“ notwendig. Zur Steuerpolitik sagte der Präsidenten der Bundesvereinigun...

