Konjunktur : Arbeitslosigkeit in Eurozone geht weiter zurück

Die Lage auf dem Arbeitsmarkt der Eurozone hat sich erneut verbessert. Auch in der EU sind die Zahlen gefallen.

Luxemburg | In der Eurozone ist die Arbeitslosigkeit im September weiter gefallen. Die Quote sank gegenüber dem Vormonat um 0,1 Punkte auf 7,4 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat mitteilte. Gegenüber September 2020 ging die Quote um 1,2 Punkte zurück. In der EU betrug sie 6,7 Prozent - sie ist ebenfalls rückläufig. Derzeit sind in der Eurozone 12,08 Mill...

