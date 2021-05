Impfstoff für Zweitimpfungen : Astrazeneca-Vertrag läuft im Sommer aus – und dann?

Astrazeneca erfüllt seine Liefermenge nicht. Das bringt die Zweitimpfungen von Millionen EU-Bürgern in Gefahr. Auch in Deutschland?

Berlin | Die EU-Kommission verzichtet auf eine Verlängerung des Liefervertrags mit dem säumigen schwedisch-britischen Corona-Impfstoffhersteller Astrazeneca. Wird nach dem 30. Juni also kein Vaxzevria mehr an Deutschland geliefert? Was passiert mit Menschen, die noch auf ihre Zweitimpfung mit dem Mittel warten? Astrazeneca liefert weniger als versprochen ...

