Börsengang : Babbel bietet Aktien für 24 bis 28 Euro an

Die Sprachlern-App Babbel geht an die Börse. Ab sofort werden Aktien angeboten.

Berlin | Der Sprachlernanbieter Babbel hat die Preisspanne für seinen geplanten Börsengang auf 24 bis 28 Euro je Aktie festgelegt. Diese entspreche einer Marktkapitalisierung von bis zu 1,265 Milliarden Euro, teilte das Unternehmen in Berlin mit. Der Vorstand rechne mit einem Bruttoerlös in der Mitte der Spanne von rund 190 Millionen Euro. Das Geld soll in ...

