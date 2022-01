Verkehr : Bahn und Flughäfen: Weihnachtsreisverkehr ruhig angelaufen

Auch in der Corona-Pandemie sind an Weihnachten mehr Menschen unterwegs als sonst. Auf der Schiene und in der Luft blieb es dennoch zunächst ruhig. In den Herbstferien war es am Berliner Flughafen noch zu chaotischen Szenen gekommen.

Berlin | Bei der Deutschen Bahn und an den Flughäfen in Berlin und Frankfurt am Main ist der Weihnachtsreiseverkehr nach Angaben der Unternehmen ohne Probleme angelaufen. „Der Bahnverkehr verlief trotz einiger witterungsbedingter Störungen im Norden Deutschlands insgesamt ruhig“, teilte eine Sprecherin des Konzerns am Freitag mit. Wie erwartet hätten am Donner...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.