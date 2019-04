Zukunft der Marke ungewiss : Warum es Real-Supermärkte bald nicht mehr geben könnte

Laut eines Medienberichts wird es die Marke Real nach einem geplanten Verkauf der Supermarkt-Kette nicht mehr.

von Maximilian Matthies

03. April 2019, 17:18 Uhr

Mönchengladbach | Die Verkaufspläne des Handelskonzerns Metro für seine Tochter Real stehen offenbar kurz vor dem Abschluss. Laut eines Berichts des "Handelsblatts" könnte bei zwei potenziellen Käufern davon ausgegangen werden, dass Real nach dem Kauf zerschlagen werde, auch der Markenname würde dann verschwinden.



Real betreibt deutschlandweit aktuell 279 Filialen und beschäftigt 36.000 Mitarbeiter. Von anderen Märkten unterscheiden sich die Läden vor allem durch die Größe des Sortiment. In Schwerin betreibt Real einen Markt. Der Firmenumsatz liegt bei mehr als sieben Milliarden Euro, ist aber seit vielen Jahren rückläufig. Zudem schreibt die Kette regelmäßig Verluste.

Immobilien von Interesse

Konzernmutter Metro soll derzeit mit zwei Interessenten über den Verkauf verhandeln. Bei beiden soll es sich um Immobiliengesellschaften handeln, die vor allem an dem Wert der Liegenschaften interessiert seien und nicht so sehr am defizitären Betrieb der Märkte. 65 Immobilien gehörten Real selbst, der Rest der Märkte sei in Mietobjekten untergebracht.

Rewe-Konzernchef Lionel Souque bekräftigte, dass der Kölner Handelsriese zwar Interesse an einem Teil der Real-Märkte habe, an einer Gesamtübernahme aber nicht interessiert sei. Auch die Schwarz-Gruppe, zu der Lidl und Kaufland gehören, soll bereits sein, etwa 100 Märkte zu übernehmen.

