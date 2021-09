Medien : Bertelsmann plant Börsengang von Majorel

Nach Umbauplänen in seinem umsatzstärksten Bereich RTL plant der breit aufgestellte Konzern Bertelsmann nun auch in seiner Dienstleistungssparte eine größere Veränderung. Das Ziel: Wachstum.

Gütersloh | Der Bertelsmann-Konzern will einen Teil seiner Dienstleistungssparte an die Börse bringen. Das Unternehmen Majorel, an dem der Konzern zur Hälfte beteiligt ist, teilte in Luxemburg mit, noch im zweiten Halbjahr eine Börsennotierung in Amsterdam anzustreben. Bertelsmann-Chef Thomas Rabe sagte in einer Konzernmitteilung: „Bertelsmann bleibt auch n...

