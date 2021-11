Haushalt : Bundesagentur für Arbeit braucht auch 2022 Geldspritze

Auch wenn die Ausgaben den eigenen Planungen zufolge im nächsten Jahr deutlich sinken werden, die Bundesagentur für Arbeit wird auch im kommenden Jahr auf sehr viel Geld des Bundes angewiesen sein.

Nürnberg | Die Bundesagentur für Arbeit wird auch im kommenden Jahr auf eine Geldspritze des Bundes in Höhe von fast einer Milliarde Euro angewiesen sein. Die Behörde rechnet mit Ausgaben von 38 Milliarden Euro bei Einnahmen von 37 Milliarden Euro, wie der Verwaltungsrat der Bundesagentur am Freitag in Nürnberg mitteilte. Es werde aber nicht gelingen, einen v...

