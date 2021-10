Persönliche Gründe : Bundesbank-Präsident Weidmann will sein Amt zum Jahresende aufgeben

Bundesbank-Präsident Jens Weidmann will sein Amt aus persönlichen Gründen zum Jahresende aufgeben. Nach zehn Jahren im Amt sei es nun Zeit, um ein neues Kapitel aufzuschlagen.

Frankfurt am Main | Bundesbankpräsident Jens Weidmann habe heute Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier um seine Entlassung aus dem Amt zum 31. Dezember 2021 gebeten, heißt es in einer Pressemitteilung der Bundesbank. Weidmann verlasse die Bundesbank, an deren Spitze er seit Mai 2011 stand, aus persönlichen Gründen. „Ich bin zur Überzeugung gelangt, dass mehr als 10 ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.