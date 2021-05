Edding-Firmengründer : Carl-Wilhelm Edding im Alter von 90 Jahren gestorben

Der Namensgeber für die weltbekannten Schreibwaren ist nun in seiner Heimatstadt Hamburg verstorben.

Ahrensburg/Hamburg | Der Mitgründer des Schreibwarenherstellers Edding, Carl-Wilhelm Edding, ist tot. Der Namensgeber der Edding-Gruppe sei am 27. April in Hamburg im Alter von 90 Jahren gestorben, teilte das Unternehmen am Freitag in Ahrensburg mit. „Wir danken Dir für all das, was Du uns hinterlassen hast und werden Deinen Namen, vor allem aber Deine Werte mit Stolz und...

