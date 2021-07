Autobauer : Chip-Probleme für VW in China - Besserung in Sicht

Ihre Verwundbarkeit bei Elektronik-Bauteilen können die Autobauer so leicht nicht abstellen, Volkswagen hat auch auf dem größten Markt damit zu kämpfen. Ab wann rechnet China-Chef Wöllenstein mit einer Erholung?

Wolfsburg/Peking | Die schmerzhaften Einbußen wegen fehlender Elektronik-Chips dürften den Volkswagen-Konzern auch im wichtigsten Markt China noch eine Weile beschäftigten - es soll aber bald Besserung in Sicht sein. „Das wird in den kommenden Monaten sicher ein Thema bleiben“, sagte China-Chef Stephan Wöllenstein am Freitag. Die Engpässe seien vorerst nicht ausgesta...

