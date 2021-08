Börse in Frankfurt : Daten schieben Dax an - MDax erreicht Rekord

Robuste Konjunkturdaten haben dem deutschen Aktienmarkt am Mittwoch einen Schub verliehen.

Frankfurt/Main | Der Leitindex Dax ging mit einem Plus von 0,88 Prozent auf 15.692,13 Punkte aus dem Handel. Der MDax der mittelgroßen Werte gewann 0,53 Prozent auf 35.485,55 Punkte, nachdem er im Handelsverlauf ein Rekordhoch erklommen hatte. Die Unternehmensstimmung in der Eurozone war im Juli - gemessen am Einkaufsmanagerindex des Marktforschungsunternehmens ...

