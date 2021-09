Börse in Frankfurt : Dax behauptet Gewinne - Sorge vor Hängepartie nach Wahl

Zum Wochenstart hat sich der deutsche Aktienmarkt in der Gewinnzone behauptet.

Frankfurt/Main | Der Dax stand am Montagmittag mit 0,59 Prozent im Plus bei 15.623,59 Zählern. Mit dem Wahlsieg der SPD bei der Bundestagswahl steht zwar noch längst keine Regierungskoalition fest, doch das größte Schreckgespenst der Investoren eines Linksrucks in Deutschland ist vertrieben. Das zumindest beruhigt laut Beobachtern die Gemüter. Der MDax der mitte...

