Börse in Frankfurt : Dax dreht vor Rekordhoch nach unten

Der Dax ist am Montag unter sein Rekordhoch zurückgefallen.

Frankfurt/Main | Gegen Mittag notierte der deutsche Leitindex mit minus 0,22 Prozent auf 15.727,45 Punkten. Den Rekord von 15.810 Zählern hatte er bereits am Freitag knapp verpasst. Der MDax der mittelgroßen Werte legte zuletzt um 0,10 Prozent auf 35.602,19 Punkte zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 trat quasi auf der Stelle. Am Freitag hatten an der Wall S...

