Börse in Frankfurt : Dax gewinnt moderat vor Fed-Beschlüssen

Nach zwei schwächeren Tagen hat sich der Dax am Mittwoch vor den geldpolitischen Signalen der US-Notenbank Fed etwas gefangen.

Frankfurt/Main | Am Nachmittag verbuchte der Leitindex ein Plus von 0,13 Prozent auf 15.539,44 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Werte legte um 0,33 Prozent auf 35.047,80 Punkte zu. Der EuroStoxx 50 gewann ein halbes Prozent. Neben den Fed-Beschlüssen am Abend sorgten Quartalszahlen von Unternehmen für Aufmerksamkeit. Die Fed wird trotz hoher Inflationsraten wohl n...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.