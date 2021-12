Börse in Frankfurt : Dax in unruhigem Umfeld stabilisiert

Frühe Kursgewinne haben am Mittwoch Schlimmeres für den Dax erst einmal verhindert.

Frankfurt/Main | Der deutsche Leitindex gewann in der ersten Handelsstunde 0,80 Prozent auf 15.220,57 Punkte. Damit setzt er sich wieder etwas nach oben ab von der 15-000-Punkte-Marke, der er am Vortag erstmals seit Anfang Oktober nahe gekommen war. Experten rechnen aber damit, dass die coronabedingten, starken Kursschwankungen an den Börsen anhalten, das Marktu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.