Börse in Frankfurt : Dax kehrt zurück auf knapp 15.800 Punkte

Von geldpolitischen Signalen der wichtigen Währungshüter im Wochenverlauf lassen sich die Anleger in Europa nicht Bange machen.

Frankfurt/Main | Der Dax setzte seinen Erholungskurs am Montag bis auf knapp 15.794 Punkte fort und blieb damit nur knapp unter dem Hoch der Vorwoche. Am Mittag lag er mit rund einem Prozent vorn bei 15.774 Punkten. Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte stieg am Montag um 0,8 Prozent auf 34.686 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte 0,8 Prozent zu auf 4232...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.