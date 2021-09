Börse in Frankfurt : Dax legt zu - Anleger vor Fed-Aussagen zuversichtlich

Schnäppchenjäger und etwas geringere Sorgen vor einem Kollaps des chinesischen Immobilienkonzerns Evergrande haben die Kurse am deutschen Aktienmarkt zur Wochenmitte angetrieben.

Frankfurt/Main | Der Leitindex Dax gewann am Nachmittag 0,65 Prozent auf 15.448,32 Punkte. Damit sind die seit Wochenbeginn verbuchten Verluste fast wieder aufgeholt. Auch der MDax der mittelgroßen Börsenwerte präsentierte sich recht freundlich mit plus 0,29 Prozent auf 35.087,16 Zähler. Der europäische Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,9 Prozent. Am Abend gibt die U...

