Börse in Frankfurt : Dax müht sich ins Plus

Nach einem holprigen Start hat der Leitindex Dax am Vormittag ins Plus gedreht.

Frankfurt/Main | Zuletzt handelte das Börsenbarometer 0,23 Prozent höher bei 15.793 Punkten. Damit hat der Dax - wenn auch zaghaft - an die Erholungsrally der vergangenen Woche angeknüpft. In den vergangenen zwei Wochen war der Dax wiederholt an der Marke von 15.800 Punkten gescheitert. Der MDax der 50 mittelgroßen Börsentitel legte um 0,39 Prozent auf 34 971 Zä...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.