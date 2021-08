Frankfurter Börse : Dax nur knapp im Plus

Der Dax hat am Montag mit 15.866,61 Punkten wieder nur knapp mit 0,09 Prozent im Plus gelegen.

Frankfurt/Main | Auch die US-Börsen wurden zu Wochenbeginn wenig bewegt erwartet. In der zweiten deutschen Börsenreihe blieb das Plus beim MDax etwas deutlicher. Der Index mit den mittelgroßen Werten stieg am Nachmittag um 0,40 Prozent auf 36.270,92 Punkte. Der drittklassige SDax schaffte sogar ein Rekordhoch. Auf gesamteuropäischer Bühne legte der Eurozonen-Leitin...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.