Börse in Frankfurt : Dax startet nach Rücksetzer etwas höher

Nach seinem jüngsten Rückschlag auf Rekordniveau ist der Dax am Montagmorgen auf Stabilisierungskurs.

Frankfurt/Main | Der Leitindex notierte im frühen Handel 0,16 Prozent höher bei 16.185,87 Punkten und tastete sich damit wieder an seinen Rekord heran. Am Freitag hatte er sich wegen Sorgen vor Corona-Maßnahmen noch in Richtung der 16.000 Punkte bewegt, im Verlauf aber schon stabilisiert. Die am Donnerstag erreichte Bestmarke von 16.290 Punkten bleibt in Reichweite. ...

