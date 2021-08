Börse in Frankfurt : Dax steigt auf Rekordhoch

Mit etwas Verzögerung hat der Dax am Donnerstag nach frischen US-Inflationsdaten doch noch ein Rekordhoch erreicht.

Frankfurt/Main | Der Leitindex kletterte bis auf 15.812 Punkte und stand am Nachmittag mit 15. 805,12 Punkten noch 0,22 Prozent höher. Der MDax der mittelgroßen Werte gab um 0,26 Prozent auf 35.757,34 Punkte nach. Er hatte am Vortag einen Rekord erreicht. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte am Mittwoch um 0,4 Prozent vor. Die große Überraschung bei der U...

