Börse in Frankfurt : Dax unter Rekordhoch wenig verändert - Varta fällt

Vor dem US-Arbeitsmarktbericht hat sich im Dax am Freitag zunächst nicht viel getan.

Frankfurt/Main | Der deutsche Leitindex notierte gegen Mittag mit plus 0,06 Prozent und blieb mit 16.038,49 Punkten unter seinem am Vortag aufgestellten Rekord von 16.064 Punkten. Auf Wochensicht ergäbe dies ein Plus von 2,2 Prozent. Der MDax der mittelgroßen Börsentitel rückte um 0,1 Prozent auf 35.918,44 Zähler vor. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,4 Pr...

