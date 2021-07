Börse in Frankfurt : Dax vor EZB-Entscheidungen auf Erholungskurs

Vor den mit Spannung erwarteten Entscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB) hat sich der Dax am Donnerstag erst einmal weiter erholt.

Frankfurt/Main | Der deutsche Leitindex notierte im frühen Handel 0,74 Prozent im Plus bei 15.536,76 Punkten. Der MDax stieg um 0,76 Prozent auf 34.764,84 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verzeichnete Gewinne in ähnlicher Größenordnung. Am Nachmittag wird die EZB die Ergebnisse ihrer Zinssitzung bekanntgeben. Es geht vor allem um die Frage, wie sich die...

