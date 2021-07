Börse in Frankfurt : Dax weiter im Minus - China bereitet Sorgen

Der Dax hat am Dienstag seine Abschläge vom Wochenauftakt ausgeweitet.

Frankfurt/Main | Verluste am Aktienmarkt in China, wo eine zunehmende staatliche Regulierung den Investoren Sorgen bereitet, hinterließen auch hierzulande in den Kursen ihre Spuren. Der deutsche Leitindex stand am Nachmittag 0,52 Prozent niedriger als am Vortag bei 15 537,28 Punkten. Der MDax der mittelgroßen Werte sank zuletzt um 0,28 Prozent auf 34 990,27 Punkte....

