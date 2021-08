Immobilien : Deutsche Wohnen verdient dank höherer Mieten mehr

Höhere Mieten, höherer Gewinn: Deutschlands zweitgrößter Immobilienkonzern hat im ersten Halbjahr 2021 mehr verdient.

Berlin | Der Immobilienkonzern Deutsche Wohnen hat in den ersten sechs Monaten von höheren Mieten profitiert. Die Vertragsmieten legten im ersten Halbjahr im Jahresvergleich um 0,9 Prozent auf 425,8 Millionen Euro zu, wie das Dax-Unternehmen am Freitag in Berlin mitteilte. Die Vertragsmiete im Gesamtportfolio stieg um 3,2 Prozent auf durchschnittlich 7,15 E...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.