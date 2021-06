Fast 3000 Ultrareiche im Land : 20.000.000.000.000 Dollar Privatvermögen in deutschen Haushalten

Noch nie wurde weltweit so viel privates Vermögen angehäuft wie im Corona-Jahr 2020. In Deutschland besitzen nun 2900 Menschen mehr als 100 Millionen US-Dollar an Privatvermögen – und gehören zum Club der Superreichen.

Hamburg | Es ist eine kaum greifbare Summe: 20 Billionen US-Dollar, rund 16,4 Billionen Euro, befanden sich 2020 im Privatbesitz der Haushalte in Deutschland. Dass dieses Geld alles andere als gerecht oder gleichmäßig verteilt ist, geht aus dem "Global Wealth Report" der Boston Consulting Group (BCG) hervor. Während die Armen im Corona-Krisenjahr 2020 ärmer wur...

