Diesel-Skandal : Firmen-Razzia in zwei Opel-Werken

Autobauer Opel soll in Diesel-Skandal verwickelt sein. Am Montag gab es eine Razzia in Rüsselsheim und Kaiserlautern.

von Maximilian Matthies

15. Oktober 2018, 12:15 Uhr

Rüsselsheim/Kaiserslautern | Wegen eines konkreten Betrugsverdachts im Zusammenhang mit Dieselautos durchsucht die Polizei Geschäftsräume des Autobauers Opel. Das hessische Landeskriminalamt bestätigte am Montag laufende Aktionen. Laut "bild.de" geht es um 95.000 Dieselfahrzeuge mit möglicherweise unzulässig beeinflusster Software.